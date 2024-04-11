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Израиль совершил воздушные атаки в районе Рафаха

Авиационные удары нанесли на территории «погранперехода» и аэропорта имени Ясира Арафата.
Мария Зайцева 2024-04-11 03:15:10
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям в районе Рафаха на юге сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой израильскую газету Jerusalem Post.

По информации телеканала Палестины «Аль-Акса» военная авиация Израиля атаковала территорию «погранперехода» и аэропорта имени Ясира Арафата в южной части сектора Газа. Также есть сообщение о еще одном аваиударе по району Рафаха, подробности неизвестны.

Ранее ЦАХАЛ подтвердила информацию о смерти от авиаудара троих сыновей председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

#в стране и мире #авиаудар #ЦАХАЛ #ввс израиля #рафах
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