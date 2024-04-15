Патрушев провел телефонные переговоры с главой нацбезопасности Израиля

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев переговорил по телефону с председателем израильского Совета нацбезопасности Цахи Ханегби, на повестке стояла проблема обострения ситуации в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе государственного органа.

В ходе беседы Патрушев призвал участников конфликта к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшего усугубления ситуации, и к урегулированию разногласий исключительно дипломатическими методами.

В Израиле разговор политиков никак не комментировали.

Ранее с подобным призывом к ближневосточным странам обратился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в ночь на 14 апреля иранская сторона запустила в сторону Израиля около 300 беспилотников и баллистических ракет, подобная атака стала ответной мерой на ранний израильский удар по консульству Тегерана в Сирии.

В ООН предупредили о возможности возникновения широкомасштабного конфликта в регионе и призвали избежать любых действий, которые могли бы к этому привести. По словам генсека организации Антониу Гутерриша, Ближний Восток находится «на грани».