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В Кремле призвали страны Ближнего Востока к сдержанности

Песков добавил, что российская сторона выступает за решение разногласий исключительно политико-дипломатическими методами.
Ирина Егорова 2024-04-15 13:17:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности и призывает страны Ближнего Востока к сдержанности, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация - ни в чьих интересах», - прокомментировал он ситуацию в регионе после ударов Ирана по территории Израиля.

Он отметил, что российская сторона выступает за политико-дипломатические методы решения разногласий.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран запустил в сторону Израиля около 300 беспилотников и баллистических ракет. Тегеран назвал это ударом возмездия за атаку по своему консульству в Дамаске двухнедельной давности. Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта, отметив, что необходимо избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации.

#в стране и мире #Кремль #Ближний Восток #Израиль #Иран #эскалация #Дмитрий Песков
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