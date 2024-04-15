В Кремле призвали страны Ближнего Востока к сдержанности

Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности и призывает страны Ближнего Востока к сдержанности, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация - ни в чьих интересах», - прокомментировал он ситуацию в регионе после ударов Ирана по территории Израиля.

Он отметил, что российская сторона выступает за политико-дипломатические методы решения разногласий.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран запустил в сторону Израиля около 300 беспилотников и баллистических ракет. Тегеран назвал это ударом возмездия за атаку по своему консульству в Дамаске двухнедельной давности. Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта, отметив, что необходимо избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации.