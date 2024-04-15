РДК* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов запрещенный в России «Русский добровольческий корпус»* (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ). Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Эту организацию признали в России террористической и запретили в 2023 году.

Ранее участники РДК* брали на себя ответственность за атаки на населенные пункты Белгородской области со стороны Украины. В частности, им приписывают попытку захвата села Козинка.

Польские наемники на Украине заявляли, что сотрудничают с боевиками РДК*.

ФСБ задерживала сторонников этой террористической организации в Санкт-Петербурге и Самарской области, где подозреваемый погиб при срабатывании собственного взрывного устройства.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Внесена в перечень террористов и экстремистов.