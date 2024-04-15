МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РДК* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Эту организацию признали в России террористической и запретили в 2023 году.
Владимир Рубанов 2024-04-15 18:58:19
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов запрещенный в России «Русский добровольческий корпус»* (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ). Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Эту организацию признали в России террористической и запретили в 2023 году.

Ранее участники РДК* брали на себя ответственность за атаки на населенные пункты Белгородской области со стороны Украины. В частности, им приписывают попытку захвата села Козинка.

Польские наемники на Украине заявляли, что сотрудничают с боевиками РДК*.

ФСБ задерживала сторонников этой террористической организации в Санкт-Петербурге и Самарской области, где подозреваемый погиб при срабатывании собственного взрывного устройства.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Внесена в перечень террористов и экстремистов.

#Санкт-Петербург #Украина #Самарская область #белгородская область #росфинмониторинг
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717