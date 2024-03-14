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В Петербурге задержали боевиков РДК*, планировавших отравить гумпомощь для бойцов СВО

Члены запрещенной организации вели разведку в Петербурге и Ленинградской области с целью совершения терактов.
Никита Черненко 2024-03-14 08:15:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Сотрудники ФСБ разгромили законспирированную ячейку украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус*» (РДК)* в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в центре общественных связей правоохранительного ведомства.

По информации спецслужбы, в состав ячейки входили четверо жителей, они проводили разведку по заданию украинской военной разведки. Задержанные планировали совершить теракты на объектах жизнеобеспечения, транспорта и других важных объектах инфраструктуры Петербурга и Ленинградской области. Также в планы членов РДК* входило отравление продуктов, предназначенных для бойцов ВС РФ в зоне спецоперации.

«Участники преступной группы намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России», - говорится в заявлении ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже местную жительницу. Задержанная собирала информацию о местонахождении подразделений Минобороны России, а затем передавала ее за вознаграждение украинским спецслужбам.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

#Санкт-Петербург #террористы #ФСБ РФ #задержаны
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