«Брось, брось!»: появились кадры с боевиком РДК*, пытавшимся устроить взрыв под Самарой

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания гражданина РФ, который, по версии следствия, планировал совершить теракт в здании приема гуманитарной помощи в Самарской области. Установлено, что фигурант был завербован в террористическую организацию «Русский добровольческий корпус»*.

На кадрах можно увидеть, как, предположительно, фигурант дела получает некую коробку. Позже, после задержания, силовики демонстрируют содержимое коробки, в которой находятся элементы для создания взрывного устройства.

В ходе задержания у злоумышленника взорвалось СВУ, в результате чего боевик получил несовместимые с жизнью ранения. В его доме были обнаружены лаборатория для изготовления СВУ, а также необходимые для создания бомбы компоненты. Также там находилось одно готовое к применению взрывное устройство. В телефоне фигуранта обнаружена переписка с боевиками РДК*.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.