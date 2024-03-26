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«Брось, брось!»: появились кадры с боевиком РДК*, пытавшимся устроить взрыв под Самарой

В ходе задержания фигурант погиб из-за срабатывания собственного взрывного устройства.
Алексей Курильченко 2024-03-26 11:51:01
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания гражданина РФ, который, по версии следствия, планировал совершить теракт в здании приема гуманитарной помощи в Самарской области. Установлено, что фигурант был завербован в террористическую организацию «Русский добровольческий корпус»*.

На кадрах можно увидеть, как, предположительно, фигурант дела получает некую коробку. Позже, после задержания, силовики демонстрируют содержимое коробки, в которой находятся элементы для создания взрывного устройства.

В ходе задержания у злоумышленника взорвалось СВУ, в результате чего боевик получил несовместимые с жизнью ранения. В его доме были обнаружены лаборатория для изготовления СВУ, а также необходимые для создания бомбы компоненты. Также там находилось одно готовое к применению взрывное устройство. В телефоне фигуранта обнаружена переписка с боевиками РДК*.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Теракт #Самарская область #СВУ #ФСБ РФ #Задержание
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