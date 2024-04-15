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Муж Лерчек хочет отсудить у нее больше 1,2 млрд рублей при разводе

Чекалин рассчитывает забрать, в частности, автомобиль Bentley Continental, который стоит больше 29 млн рублей.
Владимир Рубанов 2024-04-15 18:20:26
© Фото: ler_chek_official, Telegram

Блогер Артем Чекалин предъявил своей жене Валерии (Лерчек) иск о разделе имущества на 1,2 миллиарда рублей. Эту сумму он намерен взыскать с нее при разводе, сообщает ТАСС.

Сумма искового заявления составляет 1 млрд 250 млн 968 тысяч рублей. Артем хочет взыскать с супруги и госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

Чекалин рассчитывает забрать, в частности, автомобиль Bentley Continental, который стоит больше 29 млн рублей.

Иск о разделе имущества Валерии и Артема Чекалиных зарегистрировал Симоновский суд Москвы. Перед этим Лерчек подала мировому судье заявление о расторжении брака. У Чекалиных трое несовершеннолетних детей. Они прожили вместе 11 лет.

Ранее СК РФ полностью прекратил дела блогеров Чекалиных об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Валерия и Артем заплатили около полумиллиарда рублей задолженности по налогам и штрафов.

После задержания у них нашли пять люксовых автомобилей, в том числе Вentley Continental Gt V8, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Mercedes-Benz G-Class Амg G 63 и Mercedes-Benz GLE 300 D 4MATIC, писал Life.

У Чекалиных было четыре квартиры в Москве и две в Тольятти, особняк площадью больше 2,1 тысячи квадратных метров в элитном коттеджном поселке, строительство которого оценивалось в миллиард рублей, и коттедж в подмосковном поселке площадью около 400 квадратных метров.

#в стране и мире #Развод #раздел имущества #артем чекалин #валерия чекалина #лерчек
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