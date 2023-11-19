SHOT: Лерчек и ее муж заплатили 296 млн рублей и погасили долг перед ФНС

Раньше пара уплатила часть штрафов на 311 миллионов рублей.

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Блогеры Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем выплатили задолженность перед налоговой в сумме 296 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал SHOT.

В эту сумму вошли дополнительные начисления по решению ФНС о штрафе, которое вынесли в середине сентября, а также из-за пени. Раньше пара уплатила часть штрафов на 311 миллионов рублей.

Разблокировка счета Чекалиной 10 ноября дала возможность паре перечислить 296 миллионов и погасить оставшиеся штрафы. Теперь они надеются на благоприятные для себя решения. Имущество Чекалиных по-прежнему арестовано.

В марте стало известно о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной и ее супруга Артема по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица.