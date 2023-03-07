СК возбудил дело против блогера Лерчек из-за неуплаты налогов с продажи фитнес-марафонов

Следователи и полицейские провели обыск в доме блогера и ее супруга.

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СК России возбудил уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема Чекалина по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198, части 5 статьи 33 и части 2 статьи 198 УК РФ, уточнили в СК.

По данным следствия, с июля 2020 года по июль 2022 года Чекалина как индивидуальный предприниматель применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. От фитнес-марафонов блогер получила значительно больший доход, однако не перешла на общую систему налогообложения, не желая уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ. В качестве пособников для уклонения от налогов Чекалина привлекала супруга и родственников.

«Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей», - рассказали в СК.

По месту жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски следователями столичного СК совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку в отношении блогера и пранкера Эдварда Била о дискредитации им Российской армии из-за мема четырехлетней давности.