Семья из Оренбурга уже неделю живет на «острове» в палатке с собакой

Корреспондент «Звезды» познакомился в затопленном Оренбурге с местными «робинзонами» или «карлсонами» - речь идет о жильцах СНТ «Заря», которые не захотели расставаться со своим участком и хозяйством, несмотря на уровень воды.

Семейная пара поселились на крыше недостроенного соседского дома, поставив там палатку, печку и генератор. Таким образом они находятся неподалеку от своего участка и регулярно плавают туда, чтобы кормить кур. Только яйца забрать у них пока не получается - гнездо в курятнике находится далеко от входа.

«Мы не хотели бросать свой дом, во-первых, поэтому решили контролировать все от первого лица. Смотрели, как прибывает вода все больше и больше», - рассказала местная жительница.

«Карлсоны» живут таким образом уже почти неделю вместе со своей собакой, за всем необходимым плавают на лодке. Они с нетерпением ждут, когда вода наконец уйдет.

Сегодня министр финансов Оренбургской области Евгений Сеньчев сообщил, что жителям региона, которые пострадали от подтоплений из-за весеннего паводка, за неделю выплатили почти 234 млн рублей.