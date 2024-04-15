Постпред Ирана: ответный удар по Израилю был правом на самооборону

Атака Ирана по объектам на территории Израиля осуществлялась в рамках неотъемлемого права на самооборону. Такое заявление сделал постоянный представитель исламской республики при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что удар стал ответом на агрессию Тель-Авива в отношении консульства в Дамаске 1 апреля.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран в качестве ответа приняли ряд военных действий, нанесли удары по военным целям в Израиле за счет десятка ракет и БПЛА. Операция Ирана являлась неотъемлемым правом на самооборону», - сказал он.

Дипломат также заявил, что действия Тегерана «оказались необходимыми и пропорциональными», подчеркнув, что они «были адресными и касались только военных целей» во избежание жертв среди мирного населения.

На заседании Совбеза ООН по атаке Ирана на Израиль также выступили генсек всемирной организации и постпред РФ. Антониу Гутерриш заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта, и призвал противоборствующие стороны к деэскалации и максимальной сдержанности. Василий Небензя в свою очередь назвал парадом лицемерия созванное Совбезом заседание. По его словам, атака Тегерана на Израиль произошла из-за бездействия СБ ООН после удара израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске.