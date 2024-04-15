МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по атаке Ирана

Постпред РФ при ООН заявил, что атака Ирана по Израилю произошла из-за бездействия Совбеза после удара Тель-Авива по иранскому консульству в Дамаске.
Максим Крюков 2024-04-15 00:51:19
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя указал представителям западных делегаций на двойные стандарты, говоря об их реакции на обоюдные атаки Израиля и Ирана.

«Если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы, не раздумывая, обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту. Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено», - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, сегодня в Совбезе ООН «разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать».

Кроме того, постпред РФ при всемирной организации подчеркнул, что удары Ирана по территории Израиля «не случились в вакууме» и произошли из-за бездействия Совета Безопасности ООН после атаки Тель-Авива на иранское консульство в Дамаске. Он напомнил, что на заседании, которое прошло 2 апреля, западные делегации заявили, что для них «не все так очевидно».

В начале заседания Совбеза ООН выступил генсек организации Антониу Гутерриш. Он заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта, отметив, что необходимо избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации.

#в стране и мире #Запад #Израиль #Иран #Совбез ООН #василий небензя #постпред РФ #лицемерие
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717