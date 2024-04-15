Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по атаке Ирана

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя указал представителям западных делегаций на двойные стандарты, говоря об их реакции на обоюдные атаки Израиля и Ирана.

«Если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы, не раздумывая, обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту. Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено», - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, сегодня в Совбезе ООН «разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать».

Кроме того, постпред РФ при всемирной организации подчеркнул, что удары Ирана по территории Израиля «не случились в вакууме» и произошли из-за бездействия Совета Безопасности ООН после атаки Тель-Авива на иранское консульство в Дамаске. Он напомнил, что на заседании, которое прошло 2 апреля, западные делегации заявили, что для них «не все так очевидно».

В начале заседания Совбеза ООН выступил генсек организации Антониу Гутерриш. Он заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта, отметив, что необходимо избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации.