В Польше рассказали о «темной стороне» миграции украинских беженцев

Приток украинских беженцев на территорию Польши отразился на статистике преступности, заявила журналист Гражина Завадка в Rzeczpospolita.

Около 2,5 миллиона граждан Украины находятся сейчас в Польше и, по словам Мирослава Скурка из Ассоциации украинцев в Польше, «больше и чаще пьют и не обращают внимания на том, в каком состоянии садятся за руль». Многие «гости» чувствуют себя безнаказанно и часто нарушают законы, не только на дороге. Завадка отметила, что среди иностранцев преступления чаще всего совершали украинцы.

«Иностранцев в нашей стране становится все больше, а в Польше считают, что раз они гости, то им можно больше. Должно быть больше социальных кампаний, повышающих осведомленность о последствиях нарушения закона», - цитирует издание криминолога Брюнона Холиста.

Вслед за беззаконием на дороге подтянутся проблемы культурные. Поэтому, наплыв мигрантов примет эффект масштаба, считает Скурка.

Страны ЕС страдают от мигрантов не только от украинских мигрантов, а еще из стран Африки и Среднего Востока. Появилась необходимость принять дополнительные меры по контролю за пересечением границы, в особенности на границе ФРГ с Польшей, поскольку в Европу, и в Германию в частности, стало прибывать все большее количество мигрантов, заявлял ранее канцлер Германии Олаф Шольц.