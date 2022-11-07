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Польша ограничила выплаты беженцам из Украины и лишает их бесплатного жилья

Ирина Елагина
19:16 07.11.2022
Польское правительство решило сократить расходы на содержание беженцев из Украины.
Польша ограничила выплаты беженцам из Украины и лишает их бесплатного жилья
© Фото: Christoph Soeder, dpa, Globallookpress
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Польское правительство решило сократить расходы на содержание беженцев из Украины. Нововведения затронут систему выплат жителям Украины, приехавшим в Польшу, и условия предоставления им бесплатного жилья.
Как сообщил Уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер, материальная помощь будет выдаваться только тем беженцам, которые находятся на территории Польши. В случае возвращения жителей Украины домой, выплаты прекратятся. Речь идет о помощи в размере 500 злотых (более 100 долларов) на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

«Изменения вводятся для того, чтобы решить определенные проблемы, которые появились в последние месяцы. Во-первых, мы заметили, в небольшом уровне, но, однако, проблему, связанную с выплатой материальной помощи. Есть часть лиц, которые очень часто ездят между Польшей и Украиной, и мы хотим, чтобы не доходило до каких-либо сомнений, живет кто-то или не живет в Польше. В связи с этим закон введет решение, которое позволит каждый раз, когда кто-то переезжает польско-украинскую границу, материальную помощь, которая выплачивается в Польше, замораживать, чтобы можно было выяснить, почему эти люди так часто пересекают границу», - приводит РИА Новости слова Шефернакера.

Шефернакер подчеркнул, что Варшава хочет прозрачности выплат, «чтобы помощь получали те лица, которые на территории Польши живут, работают, дети которых здесь учатся, чтобы мы имели стопроцентную уверенность, что помощь попадает туда, куда должна попасть».

Кроме того, стало известно, что Варшава готова заставить работающих в Польше украинских беженцев платить за жилье. Павел Шефернакер заявил о намерении отказаться от предоставления бесплатного жилья мигрантам из Украины.

«У нас до сих пор 85 тысяч человек, которые живут в местах общего проживания. Эти места оплачиваются государством. Это продолжается уже несколько месяцев. Мы хотим ввести механизм, который позволит людям, которые уже адаптировались в Польше, попросту принимать участие в оплате этих мест», - процитировало РИА Новости Шефернакера.

Платить за жилье придется украинцам, которые нашли работу в Польше, при этом на первые три месяца сохранится льготный период с оплатой 50 процентов стоимости проживания. Стариков, многодетные семьи, беременных женщин и инвалидов Польша пока готова обеспечивать жильем за счет своих налогоплательщиков.

По мнению Шефернакера, необходимость платить за квартиру «это еще лучше поможет людям адаптироваться в Польше».

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