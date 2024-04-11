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Спецназ ликвидировал причастных к терроризму под Нальчиком

По данным следствия, бандиты планировали совершить диверсии и теракты на территории РФ.
Алексей Курильченко 2024-04-11 09:38:36
© Фото: НАК РФ © Видео: Национальный антитеррористический комитет

В ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии силовики ликвидировали двух бандитов, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным следствия, члены банды, которая входила в состав международной террористической организации, планировали совершить на территории республики ряд диверсий и терактов. На месте перестрелки в пригороде Нальчика обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы, работают взрывотехники ФСБ. Потерь среди сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии нет, гражданские не пострадали.

Напомним, что утром 11 апреля на части территории столицы Кабардино-Балкарской Республики ввели режим контртеррористической операции. Ночью на территории садового товарищества «Насып» спецназ заблокировал боевиков - в ответ на предложение сдаться они открыли огонь по силовикам.

#в стране и мире #Спецназ #терроризм #ликвидация #Кабардино-Балкария #Нальчик
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