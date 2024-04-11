Появились кадры из КБР, где спецназ блокировал причастных к терроризму бандитов

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал кадры проводящейся в Кабардино-Балкарской Республике контртерроритической операции. Злоумышленники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов в ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям.

«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества «Насып» городского округа Нальчик», - следует из заявления информационного центра организации.

Уточняется, что в целях безопасности, в районе обнаружения преступников, региональное Управление ФСБ ввело правовой режим КТО.