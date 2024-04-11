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ФСБ ввела режим КТО на части территории Кабардино-Балкарии

Режим контртеррористической операции ввели на части территории Нальчика и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской республики.
Дарина Криц 2024-04-11 06:55:11
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости

На части территории столицы Кабардино-Балкарской республики - Нальчика с утра 11 апреля ввели режим контртеррористической операции.

Также режим КТО действует и в Черекском районе республики. Соответствующее решение приняли в региональном Управлении ФСБ.

«Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майором Громушкиным П.Н. принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В 2023 году ФСБ удалось задержать местного жителя, пытавшегося примкнуть к украинским националистам. Через белорусскую территорию он намеревался въехать на Украину.

Уточнялось, что житель Кабардино-Балкарии по заданию приобрел медикаменты, включая обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия.

#в стране и мире #Кабардино-Балкария #ФСБ РФ #КТО #Нальчик #контртеррористическая операция
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