ФСБ ввела режим КТО на части территории Кабардино-Балкарии

На части территории столицы Кабардино-Балкарской республики - Нальчика с утра 11 апреля ввели режим контртеррористической операции.

Также режим КТО действует и в Черекском районе республики. Соответствующее решение приняли в региональном Управлении ФСБ.

«Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майором Громушкиным П.Н. принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В 2023 году ФСБ удалось задержать местного жителя, пытавшегося примкнуть к украинским националистам. Через белорусскую территорию он намеревался въехать на Украину.

Уточнялось, что житель Кабардино-Балкарии по заданию приобрел медикаменты, включая обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия.