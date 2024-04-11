Депутат Цырдя рассказал о наглой агитации Кишинева перед еврореферендумом

Власти Молдавии применили весь свой административный ресурс, чтобы убедить жителей страны в необходимости проголосовать за вступление в Европейский союз на референдуме, который планируется провести осенью. Работу нашли даже для премьер-министра, который ездит по молдавским селам и раздает газеты. Об этом в эфире программы «Между тем» на «Звезде» рассказал депутат Парламента Молдавии Богдан Цырдя.

«Власть и Майя Санду поразили всех тем, что стали открыто и нагло использовать административный ресурс. Сам премьер-министр ходит по селам и раздает газеты с агитацией в пользу референдума европейской интеграции... На днях и сама Майя Григорьевна - президент страны - начала бегать по селам, сгонять директоров школ, учителей, председателей различных ассоциаций и многих других на встречи, убеждая народ, что все, от стара до мала, от русских до гагаузов, от молдаван до болгар, - все хотят в Европейский союз», - рассказал Цырдя.

Депутат добавил, что молдавская оппозиция выступила резко против вступления страны в ЕС и призывает граждан отдать соответствующий голос. По мнению оппозиционных лидеров, референдум является неконституционным и незаконным, а Санду использует его лишь как инструмент в своей президентской кампании.

Напомним, что в середине марта Санду призвала парламент страны инициировать подготовку к проведению конституционного референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз. По словам главы Молдавии, вступление в ЕС позволит улучшить уровень жизни граждан страны и защитить этнические меньшинства. Мероприятие планируется провести осенью этого года.

Полное интервью с депутатом Парламента Молдавии Богданом Цырдей смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на телеканале «Звезда».