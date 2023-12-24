Майя Санду спустя три года президентства объявила о намерении вновь баллотироваться на должность главы Молдавии.

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Президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с просьбой провести осенью 2024 года референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз. Она заявила, что граждане должны высказать свое мнение по этому вопросу.

«Прошу парламент инициировать следующей осенью организацию референдума (о вступлении в ЕС. - Прим. ред.), на котором голос граждан станет решающим», - говорится в сообщении пресс-службы президента Молдавии.

Также Санду объявила о намерении вновь баллотироваться в президенты страны спустя три года после вступления на свою должность. Она заявила, что за это время ей удалось «сохранить мир» в государстве и начать переговоры с ЕС о вступлении Молдовы в его состав.

Президент подчеркнула, что исполняет миссию по европейской интеграции.

Ранее стало известно, что государство присоединилось к индивидуальным санкциям ЕС против России в рамках выполнения требований по вступлению в союз. Соответствующий указ подписал глава молдавского МИД Николай Попеску.

Позже глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Молдавия станет следующей жертвой в гибридной войне Запада, направленной против РФ. Дипломат добавил, что стабилизировать ситуацию в стране мог «Меморандум Козака», причем еще 20 лет назад, но этого не произошла из-за ЕС.