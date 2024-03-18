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Санду призвала парламент готовиться к референдуму о вступлении Молдавии в ЕС

Присоединение к Евросоюзу, по словам Санду, позволит улучшить уровень жизни граждан Молдавии и защитить этнические меньшинства.
Ирина Егорова 2024-03-18 17:10:01
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду призвала парламент страны инициировать подготовку к проведению конституционного референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз. Организация голосования позволит выяснить мнение граждан на тему евроинтеграции.

«Референдум по вопросу присоединения Молдовы к ЕС определит наше настоящее и будущее на десятилетия», - заявила она на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube.

По словам главы Молдавии, вступление в ЕС позволит улучшить уровень жизни граждан страны и защитить этнические меньшинства.

Референдум планируется провести осенью 2024 года. Президент подчеркнула, что исполняет миссию по европейской интеграции, и заявила о намерении баллотироваться в президенты страны спустя три года после вступления на свою должность. 

#в стране и мире #Молдавия #ЕС #референдум #Евроинтеграция #Майя Санду
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