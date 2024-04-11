Наводнение в Оренбургской области показали из космоса

Роскосмос показал с орбиты снимок наводнения в Оренбургской области.

«Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения», - говорится в Telegram-канале госкорпорации под фотографией.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал губернаторов регионов, населенные пункты которых оказались затоплены, заранее подготовиться к восстановлению жилья и инфраструктуры.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с паводками в российских регионах. Представитель Кремля отметил, что ситуация пока остается сложной.

Сильнейшие за несколько десятков лет паводки охватили сразу несколько регионов Российской Федерации. Подтоплены оказались населенные пункты в Курганской, Тюменской областях и в особенности Оренбургской области Российской Федерации, откуда были эвакуированы более 6 000 жителей из-за критического уровня воды.