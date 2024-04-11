МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Наводнение в Оренбургской области показали из космоса

Снимок сделал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
Игнат Далакян 2024-04-11 18:53:18
© Фото: Олег Кононенко, Роскосмос

Роскосмос показал с орбиты снимок наводнения в Оренбургской области.

«Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения», - говорится в Telegram-канале госкорпорации под фотографией.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал губернаторов регионов, населенные пункты которых оказались затоплены, заранее подготовиться к восстановлению жилья и инфраструктуры.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с паводками в российских регионах. Представитель Кремля отметил, что ситуация пока остается сложной.

Сильнейшие за несколько десятков лет паводки охватили сразу несколько регионов Российской Федерации. Подтоплены оказались населенные пункты в Курганской, Тюменской областях и в особенности Оренбургской области Российской Федерации, откуда были эвакуированы более 6 000 жителей из-за критического уровня воды.

#в стране и мире #космос #Наводнение #роскосмос #Оренбургская область #снимок #Паводки
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717