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В Кремле заявили, что Путин внимательно следит за ситуацией с паводками

Песков сообщил, что президент России Путин внимательно следит за ситуацией с наводнениями в некоторых регионах страны, получая необходимую информацию.
Марина Крижановская 2024-04-09 12:45:54
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

В центре внимания президента России Владимира Путина продолжает оставаться ситуация с паводками. Российский лидер продолжает получать информацию, однако обстановка сложная. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что в планах российского лидера пока нет поездки в Оренбургскую область. При этом не исключается, что планы прояснятся через несколько дней.

«Пока в настоящий момент поездки в регион в планах нет. Но сейчас самый горячий момент. Что будет через какое-то количество дней - будем вместе с вами уже смотреть», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Весеннее подтопление коснулось нескольких регионов России, включая Оренбургскую, курганскую и Тюменскую области. Критическая ситуация в городе Орск в Оренбургской области, где значительно повысился уровень реки Урал и некоторых его притоков.

Более 700 спасателей МЧС России круглосуточно помогают жителям Орска. Для эвакуации, помощи и спасения местных жителей они используют плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки.

#Наводнение #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Паводки
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