В Кремле заявили, что Путин внимательно следит за ситуацией с паводками

В центре внимания президента России Владимира Путина продолжает оставаться ситуация с паводками. Российский лидер продолжает получать информацию, однако обстановка сложная. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что в планах российского лидера пока нет поездки в Оренбургскую область. При этом не исключается, что планы прояснятся через несколько дней.

«Пока в настоящий момент поездки в регион в планах нет. Но сейчас самый горячий момент. Что будет через какое-то количество дней - будем вместе с вами уже смотреть», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Весеннее подтопление коснулось нескольких регионов России, включая Оренбургскую, курганскую и Тюменскую области. Критическая ситуация в городе Орск в Оренбургской области, где значительно повысился уровень реки Урал и некоторых его притоков.

Более 700 спасателей МЧС России круглосуточно помогают жителям Орска. Для эвакуации, помощи и спасения местных жителей они используют плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки.