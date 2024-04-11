МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Доброволец Горбатов рассказал, почему решил подписать контракт с МО РФ

Никита Горбатов отметил, что российские города подвергаются налету вражеских дронов, поэтому решил пойти служить в Вооруженные силы России.
2024-04-11 15:40:18
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

В Минобороны отмечают рост числа желающих поступить на военную службу по контракту. Только в Московской области за последние 20 дней контракты заключили более полутора тысяч человек - все они уже приступили к подготовке на полигонах и в учебных центрах.

На решение многих повлиял чудовищный теракт в «Крокусе». В пункты отбора приезжают новобранцы разных возрастов и профессий со всей России. Каждый признается, что готов сделать все для защиты страны.

«В связи с событиями, которые происходят сейчас по всей стране. Вв частности, я наблюдаю за всем этим из Ростова - нас так же атакуют дроны, как и Белгород. У нас ПВО работает слаженно, но везде бывают осечки, поэтому я решил, что нужно идти помогать», - поделился доброволец Никита Горбатов.

С начала этого года на военную службу по контракту поступили уже более ста тысяч человек. Все подробности о том, как и где пройти отбор, можно узнать на сайте - «контрактмо.рф». Там же есть возможность отправить заявку на прохождение службы в онлайн-формате. Также аналогичную форму можно заполнить в разделе «Военная служба по контракту» на портале Госуслуг.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717