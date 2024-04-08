За последние две недели 20 тысяч человек подписали контракт с МО РФ

Больше 100 тысяч человек решили заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону проведения специальной военной операции с начала года. А за последние две недели таких желающих уже 20 тысяч.

В столичном пункте отбора на военную службу по контракту большой наплыв добровольцев. Чтобы справиться с потоком людей пришлось применить новые подходы в работе. Организована электронная очередь. На входе встречают волонтеры, помогают заполнить анкеты и направляют куда необходимо. Основная причина по которой люди сейчас идут добровольно в армию по их словам - недавний теракт в Красногорске.



Денис ранее служил срочником в ВДВ. Сейчас многодетный отец. Но это не остановило его. Когда увидел по телевизору жестокие кадры расстрела мирных жителей сразу же принял решение. Был долгий разговор с женой. В итоге настоял на своем.

«Слово мужчины - закон. Проще к этому надо относиться. Поплакать женщина всегда сможет, не потеряется, семья - это семья, и семья должна жить в родине, где будет все спокойно без войны», - сказал кандидат на прохождение военной службы по контракту Денис.

Стать контрактниками могут россияне от 18-ти лет. Предельный возраст для мужчин 65 лет. Для женщин - 45. В военкоматы приходят как те, кто не имеет военной подготовки, так и те, у кого за плечами солидный боевой опыт.



Увеличение числа желающих отдать долг родине сейчас отмечается абсолютно по всей стране. В лидерах Москва и Петербург.

Обо всех этапах отбора и куда дальше отправляются команды контрактников подробнее смотрите в материале Игоря Лапика.



Ранее поток желающих служить по контракту вырос в Петербурге и Подмосковье. Всего в 2024 году на военную службу по контракту поступили уже более 100 тысяч человек.