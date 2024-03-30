На памятной акции с оркестром у «Крокуса» вспомнят поименно всех погибших

В память о жертвах теракта в «Крокусе» сегодня у мемориала пройдет памятная акция «Журавли» и состоится панихида по погибшим в результате трагедии. Всех погибших вспомнят поименно.

Суббота 30 марта стала девятым днем с момента теракта. Люди приходят к мемориалу каждый день и приносят цветы, мягкие игрушки, свечи.

На месте установлена сцена, на которой симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнит классическую музыку. Все начнется вечером, после минуты молчания в 19:52, когда террористы совершили нападение. Правоохранительные органы организовали коридор, по которому будут проходить желающие посетить мероприятие. Сначала всем придется пройти досмотр.

Собравшиеся вспомнят поименно всех, кто погиб в кровавом теракте, и тех, кто после умер от ран в больнице. В списке жертв 143 фамилии: дети и взрослые. Те, кто пытался спастись, и те, кто старался спасти.

Например, офицер спецназа Тимур Мясников. Последние два года он находился в зоне СВО и недавно приехал в отпуск к семье. Решил сходить с женой и сыном на концерт в «Крокус Сити Холл». Террористы напали внезапно, но офицер успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под автоматный огонь. В Тимура Мясникова попало три пули. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В больнице умер и 35-летний Карен Енгибарян. В момент атаки он находился неподалеку. Когда увидел дым на крыше «Крокуса», побежал к центральному входу. Рискуя жизнью, он выводил пострадавших из задымленного здания, передавал медикам и возвращался обратно. Сам сильно надышался угарным газом, простыл и попал в больницу. Настоящий герой, он спасал других, но врачам спасти его не удалось. Карен Енгибарян умер от острой инфекции дыхательных путей.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Владислава Кустова.

Ранее сообщалось о героическом поступке 15-летнего Ислама Халилова, который работал в «Крокусе» гардеробщиком. Он спас во время теракта более 100 человек. Его знакомая рассказала, что после этого мальчик стал популярен в школе.