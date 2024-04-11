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Успешный старт «Ангары-А5» вызвал радость в Кремле

Песков сообщил, что всех причастных к запуску поздравили с успехом.
Глеб Владовский 2024-04-11 13:37:20
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о царящей в Кремле радости, вызванной пуском тяжелой ракеты «Ангара-А5».

«Присоединяемся к поздравлениям наших ракетчиков, которые запустили «Ангару». Радуемся вместе с ними», - цитирует сообщение спикер Кремля РИА Новости.

В четверг, 11 апреля в полдень, на космодроме Восточный с третьей попытки состоялся запуск космического ракетного комплекса «Амур» вместе с разгонным блоком «Орион». Напомним, что первый старт должен был состояться в это же время 9 апреля. Однако из-за сбоя, пуск перенесли на 24 часа. Однако, 10 апреля, пуск также был отложен на следующий день в связи с неполадками.

«Ангара» - это серия российских ракет-носителей, классифицирующихся по степени тяжести. Благодаря тому что они используют экологически чистое топливо на базе керосина и жидкого кислорода, предполагается, что в ближайшей перспективе «Ангара» заменит «Протон-М».

#в стране и мире #Песков #Космодром Восточный #ангара-а5 #запуск ракеты
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