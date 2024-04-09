Первому пуску ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный дали отбой

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» отменен, следует из трансляции Роскосмоса.

Ожидалось, что 9 апреля в полдень пройдет запуск космического ракетного комплекса «Амур» вместе с разгонным блоком «Орион» с последующими испытаниями. Однако за две минуты до запуска комплекса прозвучала команда об отмене пуска.

По данным трансляции Роскосмоса, запуск отложен на 24 часа.

«Ангара» - это серия российских ракет-носителей, классифицирующихся по степени тяжести. Благодаря тому что они используют экологически чистое топливо на базе керосина и жидкого кислорода, предполагается, что в ближайшей перспективе «Ангара» заменит «Протон-М».