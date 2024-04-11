МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры пожара на Трипольской ТЭС в Киевской области

ТЭС является одной из крупнейших на Украине.
Андрей Аркадьев 2024-04-11 10:40:31
© Фото: Игорь Мосийчук, telegram © Видео: Игорь Мосийчук, telegram

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале кадры пожара на Трипольской ТЭС в окрестностях украинской столицы.

ТЭС является поставщиком электроэнергии в Киевской области, а также Черкасской и Житомирской областей.

Трипольская тепловая электрическая станция находится в районе Украинки. Она представляет собой одну из самых мощных ТЭС  не только в Киевской области, но и на территории всей Украины.

Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК заявили о потере 80% генерирующих мощностей.

#в стране и мире #Украина #ТЭС
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717