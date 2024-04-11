Опубликованы кадры пожара на Трипольской ТЭС в Киевской области

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале кадры пожара на Трипольской ТЭС в окрестностях украинской столицы.

ТЭС является поставщиком электроэнергии в Киевской области, а также Черкасской и Житомирской областей.

Трипольская тепловая электрическая станция находится в районе Украинки. Она представляет собой одну из самых мощных ТЭС не только в Киевской области, но и на территории всей Украины.

Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК заявили о потере 80% генерирующих мощностей.