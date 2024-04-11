Федеральная служба безопасности сообщила новые подробности допроса украинского диверсанта Евгения Горина, который попал в плен, когда была пресечена высадка ДРГ на Тендровской косе в Херсонской области.

В ФСБ отметили, что провести операцию позволило получение упреждающей информации о планах британских кураторов украинских сил специальных операций.

ФСБ уточнила, что деятельность 73-го центра ССО ВСУ, к которому принадлежал пленный Горин, курируется SBS - подразделением «специальной лодочной службы» морской пехоты Великобритании - Special boat service.

Это свидетельствует о непосредственной вовлеченности Британии в конфликт, подчеркнули в ФСБ.

Пленный предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки не базе бронетанкового пехотного батальона из состава 20-й бригады 3-й дивизии. В федеральной службе безопасности отметили, что это единственная британская дивизия, которая находится в постоянной боевой готовности.

Кроме этого, Горин рассказал и о разработке британскими инструкторами диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море для того, чтобы захватить технические средства сопровождения полетов российских беспилотников. Пленный заявил, что в ходе штурма МСП-17 интересующего британцев оборудования обнаружить так и не удалось.

В ФСБ констатировали получения свидетельств от украинского военнослужащего, непосредственного участника событий, о прямой вовлеченности британских спецподразделений в разработку акций, направленных против безопасности России, а также о подготовке непосредственных исполнителей на британской территории.