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ФСБ: диверсию боевиков на Тендровской косе помогли устроить британские спецслужбы

Высадка диверсионных групп украинского спецназа была спланирована спецслужбами Британии. Это, как подчеркнули в ФСБ, свидетельствует о непосредственной вовлечении Лондона в конфликт.
Тимур Шерзад 2024-04-11 12:02:57
© Фото: ФСБ России

Федеральная служба безопасности сообщила новые подробности допроса украинского диверсанта Евгения Горина, который попал в плен, когда была пресечена высадка ДРГ на Тендровской косе в Херсонской области

В ФСБ отметили, что провести операцию позволило получение упреждающей информации о планах британских кураторов украинских сил специальных операций. 

ФСБ уточнила, что деятельность 73-го центра ССО ВСУ, к которому принадлежал пленный Горин, курируется SBS - подразделением «специальной лодочной службы» морской пехоты Великобритании - Special boat service.

Это свидетельствует о непосредственной вовлеченности Британии в конфликт, подчеркнули в ФСБ. 

Пленный предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки не базе бронетанкового пехотного батальона из состава 20-й бригады 3-й дивизии. В федеральной службе безопасности отметили, что это единственная британская дивизия, которая находится в постоянной боевой готовности. 

Кроме этого, Горин рассказал и о разработке британскими инструкторами диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море для того, чтобы захватить технические средства сопровождения полетов российских беспилотников. Пленный заявил, что в ходе штурма МСП-17 интересующего британцев оборудования обнаружить так и не удалось. 

В ФСБ констатировали получения свидетельств от украинского военнослужащего, непосредственного участника событий, о прямой вовлеченности британских спецподразделений в разработку акций, направленных против безопасности России, а также о подготовке непосредственных исполнителей на британской территории.  

#в стране и мире #ВСУ #пленные #СБС #Евгений Горин #Британские спецслужбы
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