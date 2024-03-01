Пленный Горин рассказал, почему провалилась высадка боевиков на Тендровскую косу

Украинский диверсант, военнослужащий 73-го морского центра ВМС Украины старший матрос Евгений Горин рассказал, как провалилась высадка боевиков на Тендровскую косу в Херсонской области.

По его словам, в каждой лодке находилось по пять штурмовиков и еще три человека, которые управляли ей - два водителя и штурман. И все пошло не так еще на уровне экипажей. Горин отметил, что три лодки должны были выстроиться в линию за километр до берега, но сделать это удалось лишь за три сотни метров.

По плану диверсантов, за 200 метров до берега надо было начать обстрел маяка, который находился на косе, на случай, если там был российский наблюдатель.

«Мы плывем, пулемет на центральной лодке начинает работать, и по нему сразу прилетает в короб на 250 патронов. Естественно, короб возгорается, и командир трех групп дает команду на отход. Это было, когда до берега остается уже метров 100 где-то», - рассказал Горин.

Пленный заметил, что две лодки, включая ту, где находился он, тут же попали под перекрестный обстрел. Носовой пулеметчик на его лодке был ранен.

Евгений бросился через борт и попробовал доплыть до одной из своих лодок, которые шныряли где-то рядом в темноте. Попытавшись дать сигнал своим, он привел в действие осветительное устройство «химлайт», но только облегчил прицеливание российским военным. Поняв, что так долго не проживет, Горин развернулся к косе и, крича, что сдается, поплыл в сторону бойцов ВС РФ.

«Что я могу об этом сказать? Просто кинули группу на убой и отписались. И все это только ради медийки», - подчеркнул Евгений Горин в ходе беседы с представителем Вооруженных сил России.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.