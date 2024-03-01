Матрос ВСУ рассказал, как спецназ погиб при десантировании у Тендровской косы

Российские военнослужащие уничтожили 25 украинских боевиков из элитных подразделений ВСУ. Они пытались высадиться в районе Тендровской косы, но пиар-акция с установкой украинского флага на российском берегу обернулась для них разгромом. Единственный выживший спецназовец рассказал, как все происходило.



Рекордные боевые потери минувшего десятилетия для спецназа ВСУ. Почти три десятка элитных бойцов Украина потеряла за несколько минут. На фотографиях - одна из уцелевших лодок уничтоженной группы штурмовиков 73-го морского центра сил специальных операций. На них боевики попытались высадиться в районе Тендровской косы. Но российские войска и близко к берегу их не подпустили.

«Подразделениями российской группировки войск сорвана попытка высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы.

В результате скоротечного боя поражены и затонули четыре лодки противника. Уничтожены до 25-ти украинских военнослужащих, один взят в плен», - сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Вооруженный до зубов спецназ боевиков планировал стремительный налет на берег. Огнем десятка пулеметов - намеревались подавить российское сопротивление. Но на деле вышло с точностью до наоборот. Единственный выживший в том бою украинский матрос Евгений Горин рассказывает как все было.

«Мы плывем, Браунинг на центральной лодке начинают работать и по нему сразу автоматически прилетает в короб на 250 патронов. Естественно короб возгорается, и общий командир трех групп дает команду на отход. Это было, когда до берега остается уже метров 100 где-то. Лодка полностью попала под обстрел со всех огневых средств поражений. Пошли крики «я триста». Мне в каску прилетело от ваших, отбило наушник. Но остался живой. Я понял, что если продолжу движение, то погибну, поэтому развернулся и поплыл к берегу с криками «не стреляйте, я сдаюсь!» - рассказал военнопленный Евгений Горин.

Военные эксперты сходятся во мнении, что даже успешная высадка на косе не имела никакого стратегического значения. Морской десант должен был продемонстрировать свое присутствие на российском берегу установив украинский флаг. А кадрами похвастались бы перед западной прессой. За неимением реальных побед подобные инфоповоды крайне необходимы Киеву, чтобы выпрашивать деньги и вооружение у своих спонсоров. Особенно сложно это делать после неудачи на главном херсонском направлении последних месяцев - в Крынках. План киевского штаба использовать поселок как плацдарм для наступления с треском провалился.

Вместо этого российские войска регулярно наносят удары по правому берегу Днепра, оттесняя силы боевиков. Боевые дроны наносят удары по украинской бронетехнике и укреплениям. Помогает и артиллерия: уничтожает цели не давая противнику собрать силы и переправиться на днепровские острова и левый берег в районе Крынок.