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ВТА доставила более 90 тонн гуманитарного груза в Оренбургскую область

Груз был доставлен двумя самолетами Ил-76 на аэродром Орск. Гуманитарную помощь предоставила Тульская область.
2024-04-11 11:00:20
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 90 тонн гуманитарного груза в Оренбургскую область. Об этом сообщает Минобороны России. 

Груз был доставлен на аэродром Орск. В нем находились предметы первой необходимости и продукты питания. Их предоставила Тульская область с целью оказания помощи жителям региона, пострадавшего от паводков.

Ранее сообщалось, что уровень воды на реке Урал в Оренбурге достиг уже 1 022 сантиметров. А вот в пострадавшем от стихии Орске вода, наоборот, начала уже отступать - кадры этих приятных изменений опубликовал наш телеканал. 

На помощь местным жителям приходят в том числе Вооруженные силы - так, инженеры РВСН организовали раздачу воды в отрезанных паводком районах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Оренбургская область #Военно-транспортная авиация #гуманитарный груз #Паводки
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