ВТА доставила более 90 тонн гуманитарного груза в Оренбургскую область

Два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 90 тонн гуманитарного груза в Оренбургскую область. Об этом сообщает Минобороны России.

Груз был доставлен на аэродром Орск. В нем находились предметы первой необходимости и продукты питания. Их предоставила Тульская область с целью оказания помощи жителям региона, пострадавшего от паводков.

Ранее сообщалось, что уровень воды на реке Урал в Оренбурге достиг уже 1 022 сантиметров. А вот в пострадавшем от стихии Орске вода, наоборот, начала уже отступать - кадры этих приятных изменений опубликовал наш телеканал.

На помощь местным жителям приходят в том числе Вооруженные силы - так, инженеры РВСН организовали раздачу воды в отрезанных паводком районах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.