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Инженеры РВСН организовали раздачу воды в отрезанных паводком районах

Военные инженеры Ясненского ракетного соединения действуют в Оренбургской области, помогая местным жителям.
2024-04-10 13:29:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения организовали ежедневную раздачу питьевой воды жителям отрезанных паводком районах Оренбургской области. Об этом сообщает Минобороны России. 

Утверждается, что с начала воды подготовлено и выдано уже более 20 тысяч литров. Кроме этого, питьевую воду передают и в общеобразовательные учреждения региона. 

Воду доставляют при помощи моторных лодок, плавающих транспортеров и крупногабаритной техники повышенной проходимости. Также используются автомобильные цистерны АЦ-10. 

Всего в деле более сотни военнослужащих и 18 единиц специальной техники - бульдозеры, экскаваторы и самосвалы. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что за последние сутки военные инженеры РВСН доставили более 40 тонн гуманитарного груза и перевезли более 200 жителей. 

Ранее сообщалось, что паводок в Оренбурге может побить рекорд 30-летней давности.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #РВСН #Военные инженеры #Оренбургская область #паводок
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