Инженеры РВСН организовали раздачу воды в отрезанных паводком районах

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения организовали ежедневную раздачу питьевой воды жителям отрезанных паводком районах Оренбургской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Утверждается, что с начала воды подготовлено и выдано уже более 20 тысяч литров. Кроме этого, питьевую воду передают и в общеобразовательные учреждения региона.

Воду доставляют при помощи моторных лодок, плавающих транспортеров и крупногабаритной техники повышенной проходимости. Также используются автомобильные цистерны АЦ-10.

Всего в деле более сотни военнослужащих и 18 единиц специальной техники - бульдозеры, экскаваторы и самосвалы.

В российском оборонном ведомстве добавили, что за последние сутки военные инженеры РВСН доставили более 40 тонн гуманитарного груза и перевезли более 200 жителей.

Ранее сообщалось, что паводок в Оренбурге может побить рекорд 30-летней давности.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.