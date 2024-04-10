ФБР не стало комментировать отправку членов наркокартелей на Украину

В США отказались от комментариев относительно заявлений Службы внешней разведки России о намерении отправить на Украину партию из сотен представителей наркокартелей Латинской Америки. В Федеральном бюро расследований (ФБР) заявили, что отказываются от комментариев.

«ФБР отказывается от комментариев», - приводит РИА Новости заявление представителя ФБР.

Как отмечает агентство, от комментариев также отказались в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), Совете национальной безопасности Белого дома и в Управлении директора национальной разведки США.

Как стало известно 9 апреля, частные военные компании США начали вербовать наркодилеров из Мексики и Колумбии для помощи украинским боевикам. По информации СВР, рассматриваются отбывающие наказание в тюрьме представители наркокартелей Колумбии и Мексики. Все это происходит под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял о проводимой Францией подготовке к отправке на Украину 2 000 военных. Глава разведывательного ведомства подчеркнул, что Париж тщательно скрывает как данные о потерях, так и сам факт присутствия французских военных на Украине, так как обнародование их числа может привести к протестам в стране.