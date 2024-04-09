Американские ЧВК начали вербовать отбывающих наказание в тюрьме представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне Киева. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

«США прибегают ко все более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском ТВД», - говорится в сообщении ведомства.

СВР отмечает, что Соединенные Штаты пополняют ряды деморализованных боевиков ВСУ многонациональным сбродом, который имеет склонность к вооруженному насилию. Также отмечается, что американские частные военные компании вербуют наркодилеров из Мексики и Колумбии из тюрем США под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США.

Ранее Главное управление разведки Украины сообщало, что в ВСУ существует так называемый международный легион ГУР, в котором служат наемники более чем из 50 стран. В сообщении говорилось, что в этом подразделении служат ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Британии, Австралии, Дании, а также других стран из Европы, Африки, Азии и Южной Америки.