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В США начали вербовку наркодилеров из Мексики и Колумбии для помощи ВСУ

Частные военные компании США начали вербовать отбывающих наказание в тюрьме представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне Киева.
Игнат Далакян 2024-04-09 17:14:19
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американские ЧВК начали вербовать отбывающих наказание в тюрьме представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне Киева. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

«США прибегают ко все более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском ТВД», - говорится в сообщении ведомства.

СВР отмечает, что Соединенные Штаты пополняют ряды деморализованных боевиков ВСУ многонациональным сбродом, который имеет склонность к вооруженному насилию. Также отмечается, что американские частные военные компании вербуют наркодилеров из Мексики и Колумбии из тюрем США под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США.

Ранее Главное управление разведки Украины сообщало, что в ВСУ существует так называемый международный легион ГУР, в котором служат наемники более чем из 50 стран. В сообщении говорилось, что в этом подразделении служат ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Британии, Австралии, Дании, а также других стран из Европы, Африки, Азии и Южной Америки.

#сша #чвк #свр #Наемники #Вербовка #наркодилеры
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