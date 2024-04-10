Уровень воды в реке Урал в районе Орска за два часа вырос на 11 см

Уровень воды в реке Урал около Орска под Оренбургом поднялся на 11 сантиметров за два часа и достиг отметки в 942 сантиметра. Об этом сообщили власти города.
По состоянию на 00:00 по местному времени уровень воды повысился до 942 сантиметров, в 22 часа он составлял 931 сантиметр.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сказал жителям регионов с угрозой затопления о необходимости эвакуации.
Глава Оренбурга посетил территории паводка, вода поднимается. Заместитель главы города тоже ездит по районам и следит за ситуацией.
По сообщению властей, на данный момент нет запросов на эвакуцию, оперативные службы продолжают дежурство.
Ранее жители Оренбуржской области показали, как спасаются от стихийного бедствия.
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