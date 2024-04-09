МО РФ показало, как военные помогают жителям затопленного Орска

К помощи в борьбе с наводнением в Орске подключили военных. Министерство обороны России публикует кадры с мест событий.

Задача военнослужащих - подвозить питьевую воду, доставлять грунт к поврежденной дамбе, а также помогать местным жителям с эвакуацией. Их также задействуют в работах по укреплению береговой линии рек.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. В результате затоплены тысячи домов и приусадебных участков. Людей эвакуируют в пункты временного размещения в безопасных районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.