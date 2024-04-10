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Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» остается действующим

Неравнодушные к трагедии люди все еще продолжают приходить к стихийному мемориалу, чтобы возложить цветы и почтить память погибших в теракте.
Игнат Далакян 2024-04-10 17:40:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Стихийный мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле» остается действующим. Люди все еще продолжают приходить к концертному залу, чтобы возложить цветы и почтить память погибших в трагедии. Об этом сообщили в Crocus Group.

«Мемориал своевременно приводят в порядок, но он по-прежнему остается действующим», - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Отмечается, что желающие выразить свою скорбь могут приехать к мемориалу в любое время. Сегодня мемориал посетили сотрудники компании Crocus Group, возложили цветы и почтили память жертв теракта, говорится в сообщении.

Корреспондент Life разведал обстановку у стен концертного зала. По его словам, убрали только засохшие цветы у стихийного мемориала, но игрушки, свежие венки и свечи все еще стоят на месте.

Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что стихийный мемориал по жертва теракта в «Крокус Сити Холле» разобрали.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди в камуфляже и начали расстреливать людей в коридоре, а затем ворвались в концертный зал. Вместе с расстрелом они поджигали помещение. Трагедия унесла жизни более 140 человек, а число пострадавших возросло до 551.

#в стране и мире #цветы #Трагедия #«Мемориал» #венки #Концертный зал #Крокус сити холл #стихиный мемориал
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