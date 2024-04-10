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На феминистку Маршенкулову завели уголовное дело из-за постов о Татарском

В отношении Залины Маршенкуловой завели уголовное дело за публичные высказывания, оправдывающие терроризм в контексте смерти военкора Владлена Татарского.
Дарина Криц 2024-04-10 14:06:35
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Правоохранительные органы РФ завели уголовное дело в отношении автора Telegram-канала «Женская власть» Залины Маршенкуловой.

Согласно информации источника РИА Новости, она попала в поле зрения правоохранителей за публичные посты, оправдывающие терроризм в контексте гибели военкора Владлена Татарского. Вероятно, что она находится в Германии.

«По предварительной информации, Маршенкулова может скрываться в Германии», - указал источник агентства.

В отношении автора Telegram-канала Маршенкуловой возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Второго апреля 2023 года военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб в результате теракта в петербургском кафе. Он проводил с читателями творческий вечер на Университетской набережной.

В какой-то момент к нему подошла девушка и подарила статуэтку, изображавшую самого Татарского. Он поблагодарил ее и поставил подарок рядом с собой, спустя непродолжительное время раздался взрыв, при котором военкор Татарский погиб. Порядка 50 человек получили ранения.

Силовикам удалось задержать дарителя статуэтки. Это оказалась Дарья Трепова* (внесена в список террористов и экстремистов). В конце января 2024 года суд взыскал с нее более 16 миллионов рублей по гражданским искам. Саму террористку осудили на 27 лет лишения свободы.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Уголовное дело #Владлен Татарский #оправдание терроризма #Залина Маршенкулова
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