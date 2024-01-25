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Суд взыскал с террористки Треповой* более 16 млн рублей по гражданским искам

Дарья Трепова* признана судом виновной в совершени террористического акта, в результате которого погиб Владлен Татарский и пострадали десятки людей.
2024-01-25 15:18:01
© Фото: SPbGS, Telegram

Суд взыскал с террористки Дарьи Треповой* 16 495 000 рублей по гражданским искам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

Корреспондент «Звезды» передает из зала суда, что Трепову* признали виновной в совершении террористического акта, в незаконном обороте взрывчатых веществ и в подделке документов. 

Решением суда террористке назначено 27 лет исправительной колонии общего режима, а также штраф в 600 000 рублей. 

Напомним, Дарья Трепова* совершила теракт 2 апреля 2023 года. Она пришла на встречу с русским писателем, волонтером и ополченцем Владленом Татарским (Максимом Фоминым) и вручила ему статуэтку со взрывным устройством. Вскоре произошел взрыв. Татарский погиб, а десятки посетителей встречи получили ранения той или иной степени тяжести.

Стоит заметить, что изначально обвинение просило для террористки 28 лет колонии.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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