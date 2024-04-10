Борисов назвал предварительную дату очередного пуска «Ангары-А5»

Повторный пуск ракеты «Ангара-А5», предварительно, состоится завтра в полдень. Об этом заявил журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Глава корпорации напомнил, что на начальном этапе летно-конструкторских испытаний отмена пусков является рядовым явлением. Борисов отметил, что неисправность, из-за которой был отменен пуск 9 апреля, выявлена и исправлена, однако возникла другая неполадка, связанная с системой запуска двигателя.

Напомним, что изначально пуск ракеты «Ангара-А5» был запланирован на 9 апреля, но он был отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Приказ об отмене поступил за две минуты до старта. Вторую попытку пуска 10 апреля также отменили.