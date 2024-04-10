Вторая попытка запуска ракеты «Ангары-А5» запланирована на полдень

Госкомиссия разрешила провести вторую попытку запуска ракеты «Ангары-А5», ее старт запланирован на 10 апреля в полдень. Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

«Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой — 10 апреля в 12:00 мск», - говорится в заявлении корпорации.

Напомним, что во вторник, 9 апреля, приказ об отмене первого старта поступил за две минуты до запуска ракеты. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что причиной послужила автоматика, сработавшая из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

Ожидалось, что в этот день пройдет запуск с последующими испытаниями космического ракетного комплекса «Амур» вместе с разгонным блоком «Орион». Однако за две минуты до запуска комплекса прозвучала команда об отмене пуска.

«Ангара» - это серия российских ракет-носителей, классифицирующиеся по степени тяжести. Благодаря тому, что они используют экологически чистое топливо на базе керосина и жидкого кислорода, предполагается, что в ближайшей перспективе «Ангара» заменит «Протон-М».