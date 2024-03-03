МИД Турции заявил, что наступило время для мирных переговоров России и Украины

Украинский конфликт можно решить только за столом переговоров, так как противоборствующие стороны достигли предела возможного использования военных средств. С таким заявлением выступил на закрытии Анталийского дипломатического форума глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Наша позиция заключается в том, что Россия и Украина достигли лимитов того, что можно получить исключительно военными способами. Поэтому наступило время для разговора по прекращению огня», - цитирует «360» турецкого дипломата.

Фидан подчеркнул, что важно разграничить этапы мирного урегулирования ситуации, и на первом - решить вопрос прекращения боевых действий, не касаясь «признания определенных территорий в рамках данного спора».

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме в Анталье отметил, что Россия готова к переговорам, но Москва не получала от Киева серьезных предложений после встречи в Стамбуле в 2022 году.



