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МИД Турции заявил, что наступило время для мирных переговоров России и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что разрешить украинский конфликт военными средствами невозможно.
Ирина Елагина 2024-03-03 17:12:01
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Украинский конфликт можно решить только за столом переговоров, так как противоборствующие стороны достигли предела возможного использования военных средств. С таким заявлением выступил на закрытии Анталийского дипломатического форума глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Наша позиция заключается в том, что Россия и Украина достигли лимитов того, что можно получить исключительно военными способами. Поэтому наступило время для разговора по прекращению огня», - цитирует «360» турецкого дипломата.

Фидан подчеркнул, что важно разграничить этапы мирного урегулирования ситуации, и на первом - решить вопрос прекращения боевых действий, не касаясь «признания определенных территорий в рамках данного спора».

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме в Анталье отметил, что Россия готова к переговорам, но Москва не получала от Киева серьезных предложений после встречи в Стамбуле в 2022 году.

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