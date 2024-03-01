Орбан призвал срочно начать мирные переговоры по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал немедленно начать мирные переговоры по Украине. Соответствующее заявление он сделал, выступая на дипломатическом форуме в Анталье.

«Тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант - время играет на руку России. Я вижу второй вариант, поэтому, на мой взгляд, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать переговоры», - цитирует Орбана РИА Новости.

Политик также подчеркнул, что в данном конфликте Венгрия выступает исключительно в собственных интересах.

Ранее Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины. Кроме того, большинство граждан стран ЕС считают, что нахождение компромисса поможет прекратить украинский конфликт.