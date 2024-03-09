Байден подписал законопроект о финансировании правительства до конца сентября

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении средств на работу отдельных федеральных ведомств до конца 2024 финансового года, то есть до 31 сентября. Об этом сообщили в Белом доме.

Речь идет о финансировании на 460 миллиардов долларов части ведомств - минюста, минторга и других, однако без Пентагона. Вопрос о выделении средств для оставшихся министерств должен быть решен до 22 марта.

Напомним, ранее этот законопроект был поддержан обеими палатами американского парламента, 6 марта - Палатой Представителей, 8 марта - Сенатом США. Изначально бюджет должен был составить 1,66 триллиона долларов.

Сегодня также стало известно, что этот законопроект среди прочего предусматривает финансирование экономической помощи трем островным государствам АТР в обмен на право американского военного присутствия на их территории. Речь идет о Палау, Маршалловых островах и Микронезии.