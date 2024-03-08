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Сенат США поддержал законопроект о финансировании кабмина во избежание шатдауна

Документ предусматривает временное финансирование отдельных федеральных ведомств на сумму более $460 миллиардов.
Елизавета Кондрикова 2024-03-08 22:45:01
© Фото: CNP, AdMedia Globallookpress

Депутаты Сената США, палаты американского парламента, поддержали законопроект о финансировании федеральных ведомств сроком на полгода - до 1 октября, то есть до конца текущего финансового года.

Документ поддержали 63 человек, всего необходимо было набрать 60 голосов «за» для принятия законопроекта, пишет Life. Отрицательно проголосовали 35 сенаторов. 

Документ предполагает финансирование на сумму более 460 миллиардов долларов. Следующим этапом станет подписание законопроекта президентом США Джо Байденом, перед этим документ был также поддержан Палатой Представителей США.

В понедельник финансирование американского правительства подобным образом было утверждено в Конгрессе США, демократы и республиканцы смогли прийти к согласию. Этот законопроект позволит избежать «шатдауна» в США - приостановки деятельности ряда федеральных структур.

  

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