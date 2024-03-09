Telegraph: Европа должна быть готова к выходу США из НАТО

Власти европейских стран должны быть готовы к потенциальному выходу США из состава НАТО, пишет газета Telegraph, со ссылкой на ряд дипломатов. Ранее экс-президент Соединенных Штатов, который претендует на переизбрание, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет обеспечивать защиту другим членам альянса, поскольку они отчисляют недостаточно средств на оборону.

«Столицам (европейских стран НАТО - ред.) нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз (бывшего президента США) Дональда Трампа», - пишет газета.

На фоне подобной риторики в Европе все чаще слышны голоса о чрезмерной зависимости ЕС от Штатов. Между тем, представители стран Евросоюза обсуждают создание альтернативных или дополняющих НАТО структур в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах. Так, европейские политики не исключают создание общеконтинентального дополнения к НАТО, которое будет работать в сочетании с гарантиями безопасности США и сможет служить альтернативой на случай отказа Вашингтона от их исполнения.