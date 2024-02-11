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Трамп заявил, что поощрил бы атаку России на страну НАТО

Бывший американский президент угрожал лидеру страны НАТО, что даст России делать с членами Североатлантического альянса «все, что захочется», если те не внесут достаточный вклад в оборону.
Максим Крюков 2024-02-11 11:56:01
© Фото: Janine Schmitz, PHOTOTHEK, Global Look Press

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возмутил Белый дом своим заявлением о том, что будет «поощрять» Россию атаковать любого из союзников Вашингтона по НАТО, если те откажутся выполнять финансовые обязательства перед военно-политическим блоком. Об этом пишет британская газета The Guardian.

На предвыборном митинге в Южной Каролине бывший глава Белого дома и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах президента США рассказал о разговоре с одним из лидеров страны Североатлантического альянса.

«Один из президентов большой страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим, и на нас нападет Россия, вы защитите нас?" - Я сказал: "Вы не заплатили, значит, вы просрочили платеж". Нет, я бы не стал защищать тебя. На самом деле, я бы посоветовал им (России. - Прим. ред.) делать все, что они захотят. Вы должны заплатить. Ты должен оплатить свои счета», - передает издание слова Трампа.

По мнению политического обозревателя Алиссы Фары Гриффин, высказывание 45-го президента США было «музыкой» для ушей главы Российского государства Владимира Путина.

В конце января Дональд Трамп заявил, что не верит в помощь Соединенным Штатам от государств-членов НАТО в случае необходимости. До этого Politico сообщило, что в 2020 году экс-глава Белого дома предупредил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что Вашингтон не поможет ЕС, если объединение подвергнется вооруженному нападению. Он также отметил, что «НАТО мертво», и США выйдут из альянса.

#Россия #сша #Дональд Трамп #Белый дом #атака #поощрение
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