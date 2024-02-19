WP: страны ЕС обсуждают альтернативы НАТО в случае победы Трампа на выборах

Представители стран ЕС обсуждают создание альтернативных или дополняющих НАТО структур в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США.

«Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира заявляет, что будет спокойно наблюдать за тем, как Россия будет нападать на союзников по НАТО, нам нужно переосмыслить то, какими могут быть обязательства США по отношению к Европе и Украине», - пишет The Washington Post.

В материале сказано, что европейцы опасаются второго президентства Трампа, который будет ознаменовать конец НАТО. На предвыборном митинге Трамп также заявил, что будет «поощрять» любые действия России в отношении членов НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону.

«Мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему», - цитирует издание слова одного из чиновников.

Так, европейские политики обсуждают создание общеконтинентального дополнения к НАТО, которое будет работать в сочетании с гарантиями безопасности США, но также может служить надежной альтернативой, если гарантии США будут отменены.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее попросил Европейский союз перестать «ныть и стонать» по поводу возможного прихода к власти в США бывшего президента Дональда Трампа. Аргументировав это тем, что ЕС должен будет взаимодействовать с любым избранником.