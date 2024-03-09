Сын Земли и звезд: история первого космонавта Юрия Гагарина

Человек, чье имя стало символом эпохи зарождения и развития космонавтики. Сегодня 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина. Первый покоритель космоса был олицетворением истинного исследователя, отличался бесстрашием и доказал всему миру, что человек способен на сверхпоступки - так говорят о нем его коллеги на Международной космической станции, а астронавты NASA называют Гагарина человеком, который без преувеличения изменил цивилизацию. Это потом мир запомнит гагаринскую улыбку. В момент, когда судьба определялась, на лице первого человека в космосе волнение, напряженность: «Я ли?».

«По распоряжению главкома мы были отобраны из нескольких тысяч летчиков-истребителей. Какое-то количество мы даже не знали, сколько. Представьте себе, отбирали 40 дней, чтобы отобрать в группу, которая потом назовется "отряд космонавтов"», - вспомнил летчик-космонавт СССР (1-й отряд космонавтов), Герой Советского Союза Борис Волынов.

На первый взгляд, проложить путь в космос в стране с населением более 210-ти миллионов человек мог кто угодно. Но история, как говорят, сослагательного наклонения не имеет. Дорога в космос Юрия Гагарина началась не с отбора в отряд, а гораздо раньше.

«Он еще был маленький, любил читать стихи: "Я хочу как Водопьянов быть страны своей пилотом, чтоб летать среди туманов, обгоняя самолеты"», - рассказала племянница Гагарина Тамара Филатова.

1941-й год. Юрию Гагарину 7 лет, он идет в школу. Внезапно над головой завязывается воздушный бой. Наш самолет падает, летчик успевает выпрыгнуть, рядом садится другой советский «Як». Вокруг самолетов сразу собрались дети, это была первая встреча Юрия Гагарина с летчиками.

«Ну и прокемарили у этих летчиков до рассвета. Те улетели, а память о них у Юрия Алексеевича и других мальчишек осталась на всю жизнь», - отметила Филатова.

Во время Великой Отечественной войны Юрий вместе со всей семьей проютился почти полтора года в землянке. Оккупировавшие его родную деревню Клушино немцы заняли дом. Вернуться в школу смог только в 45-м году уже в Гжатске, куда после войны его перевезли родители. Гагарин больше всего любил арифметику. И, как учительница вспоминала, старался к каждой задаче подобрать свое, оригинальное решение. Первой учительницей будущего космонавта была Нина Лебедева. Она любила рассказывать, как организовала в классе авиамодельный кружок и Гагарин запустил из окна одну из моделей, которая упала на голову прохожему. Сейчас эту историю вспоминает дочь Нины Васильевны - Светлана.

«Он зашел и говорит: "Вижу, что из углового окна на мою голову падает вот это" - показывает модель. Мне мама говорит, что было жалко, такой красивый самолет. "Кто это сделал?" Мама знала, класс молчит, тут встает Юра и говорит: "Это я, простите, я больше не буду". Требовали его наказать, а мама сказала: "Как его наказать за мечту?"», - вспомнила Светлана Левинсон.

Племянница Юрия Гагарина показала дом, в котором она вместе с Юрием провела детство. Просторнее землянки в Клушино, но жили ввосьмером. И даже это, говорит, не считали теснотой. Увидеть мир глазами Гагарина, который первый узнал, какого цвета наша планета и смог наконец поближе разглядеть звезды, о которых так много рассказывал дядя в детстве, лежа на сеновале в деревенском сеннике.

«О звездах, о "Путешествии на Луну" Жюля Верна и в дыре, которая была в сеннике, показывал первые созвездия. Это было первое знакомство Юры со звездами», - рассказала заведующая Домом-музеем «Деревня Клушино» Татьяна Ряднова.

Знаменитое «Поехали!» полетит по миру уже после возвращения Гагарина на Землю. Вернется ли он, никто из центра управления полетом не знал - шансы небольшие. Как поведет организм человека в невесомости было загадкой, справится ли с неизведанным психика. Гагарина просят говорить без остановок, он описывает все, что видит, чтобы не только снимать показания о его физическом состоянии с приборов, но и контролировать психологическое. Первый космонавт естественно знал о рисках. Об этом говорит его сосредоточенное выражение лица на фотографии, хранящейся в Государственном архиве научно-технической документации. Одно из немногих снимков Гагарина без улыбки.

«Некоторые считали, что космонавт, оказавшийся в невесомости, у него будет психический стресс, он сойдет с ума», - отметил начальник отдела обеспечения сохранности и учета архивных документов РГАНТД Андрей Куракин.

Первый полет полностью отдали автоматике, ручное управление подразумевалось на крайний случай. В корабле «Восток» царит автоматика, в скафандре продумана каждая мелочь.

«Когда он катапультировался и когда он уже парашютировал, то с помощью зеркала смотрел на купол, все ли нормально», - сказал Советник Генерального директора НПП «Звезда» Николай Дергунов.

Известность на Юрия Гагарина свалилась после полета. Его с нетерпением ждали в Англии, Берлине, Дели, Каире. Началась новая миссия космонавта - по несколько официальных выступлений в день. Везде и всегда нужно общаться с новыми людьми. Для жителей всей Земли он стал героем с приставкой супер.

«Был весенний день, на всю жизнь запомнил. Летали вертолеты, разбрасывали листовки и все ждали, какой он? И вдруг кричат: "Едет". И увидели Хрущева, а потом и Гагарина с женой. Все ощущали себя сопричастными», - вспомнил летчик-космонавт, Герой Советского Союза Валентин Лебедев.

В Звездном городке, когда занимал должность заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, Гагарин вместе с супругой Валентиной жили в обычной 11-этажке. Его соседом был дублер первого космонавта Герман Титов. Между ним и Гагариным сложилась большая дружба.

«Их разделяли балкон и водосточная труба. Эти хулиганы в гости ходили так. Надо было с пятого этажа спуститься и на пятый подняться, а они с балкона на балкон переходили», - смеется племянница Гагарина Тамара Филатова.

Время идет, а Гагарин, проложивший путь и в космос, и в сердца, продолжает жить, как в песне группы «Ундервуд», в культуре, науке и в космонавтике. Перед каждым полетом экипажи МКС обязательно возлагают цветы к могиле космического первопроходца у Кремлевской стены. И, как по просьбе нашего телеканала прямо с борта станции рассказал Олег Кононенко, в космосе каждый раз возникают мысли о Юрии Гагарине.

«Если представить, что мне выдался шанс встретиться с Гагариным - я бы конечно попросил его рассказать о своем полете и о подготовке к нему. И поделился бы с ним своими впечатлениями о полете в космос. И обязательно бы взял автограф и сфотографировался с ним. Самые яркие эмоции у меня вызывает ощущение невесомости и вид нашей Земли в иллюминаторы станции. Это то, что производит на меня впечатление каждый раз», - заверил летчик-космонавт, командир отряда космонавтов Роскосмоса, Герой России Олег Кононенко.

Оставив на Земле сотни улыбок, 28 марта Юрий Гагарин последний раз взмыл в небо. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет. Его подвиг - не только большой шаг для всего человечества, но и личная история зарождения и исполнения мечты, которая и сегодня продолжает вдохновлять миллионы.